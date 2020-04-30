«Огонь платье». Болельщики оценили новое фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Подписчики оценили красоту спортсменки и отметили её платье.
«Сколько котиков на фото?» — подписала Солдатова фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Вот какие комментарии оставили пользователи.
«Огонь платье».
«Два котика. Котик Саша и котик Синабон».
«Откуда платье? Шикарное».
«Кто всегда так классно фотографирует?».
«Безумно красивые кот и кошка! Синабону привет! Александра, ты само очарование!».
В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Также посмотрите видео, как Солдатова прокатилась на самокате, подняв ногу в шпагате.
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