«Огонь платье». Болельщики оценили новое фото гимнастки Солдатовой

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Подписчики оценили красоту спортсменки и отметили её платье.

«Сколько котиков на фото?» — подписала Солдатова фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Вот какие комментарии оставили пользователи.

«Огонь платье».

«Два котика. Котик Саша и котик Синабон».

«Откуда платье? Шикарное».

«Кто всегда так классно фотографирует?».

«Безумно красивые кот и кошка! Синабону привет! Александра, ты само очарование!».



В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Также посмотрите видео, как Солдатова прокатилась на самокате, подняв ногу в шпагате.