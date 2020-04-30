В России число заразившихся коронавирусом превысило 100 тыс. человек

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7099 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 106 498 человек, из которых выздоровело 11 619. Зафиксирован ещё 101 летальный исход. За всё время скончалось 1073 человека.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 3093

Московская область — 793

Санкт-Петербург — 336

Республика Дагестан — 158

Нижегородская область — 150

Брянская область — 118

Калужская область — 113

Мурманская область — 101

Республика Северная Осетия — 93

Тульская область — 92

Ростовская область — 79

Тамбовская область — 75

Республика Башкортостан — 75

Свердловская область — 74

Республика Татарстан — 71

Курская область — 68

Челябинская область — 67

Краснодарский край — 66

Красноярский край — 57

Ямало-Ненецкий АО — 54

Ленинградская область — 51

Чувашская Республика — 47

Саратовская область — 46

Кабардино-Балкарская Республика — 44

Республика Ингушетия — 43

Ставропольский край — 43

Рязанская область — 40

Пензенская область — 40

Самарская область — 40

Республика Мордовия — 39

Хабаровский край — 38

Приморский край — 36

Владимирская область — 35

Новосибирская область — 35

Воронежская область — 34

Алтайский край — 34

Ивановская область — 32

Калининградская область — 32

Липецкая область — 31

Волгоградская область — 31

Республика Марий Эл — 31

Белгородская область — 28

Орловская область — 27

Кировская область — 27

Оренбургская область — 27

Ульяновская область — 27

Смоленская область — 26

Республика Бурятия — 26

Республика Саха (Якутия) — 24

Камчатский край — 24

Ярославская область — 23

Карачаево-Черкесская Республика — 22

Ханты-Мансийский АО — 21

Чеченская Республика — 20

Пермский край — 19

Костромская область — 18

Тверская область — 17

Астраханская область — 15

Тюменская область — 15

Архангельская область — 13

Новгородская область — 13

Кемеровская область — 12

Удмуртская Республика — 11

Республика Коми — 10

Омская область — 10

Амурская область — 10

Республика Крым — 10

Республика Адыгея — 9

Республика Калмыкия — 9

Вологодская область — 7

Псковская область — 7

Еврейская АО — 6

Забайкальский край — 5

Республика Хакасия — 4

Иркутская область — 4

Республика Карелия — 3

Ненецкий автономный округ — 3

Республика Алтай — 2

Республика Тыва — 2

Томская область — 2

Магаданская область — 2

Курганская область — 1

Сахалинская область — 1

Чукотский АО — 1

г.Севастополь — 1.