Лыжница Жеребятьева рассказала трогательную историю знакомства с Большуновым

Российская лыжница Анна Жеребятьева рассказала, как познакомилась со своим молодым человеком Александром Большуновым, который в сезоне-2019/2020 завоевал «Большой хрустальный глобус», выиграв общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам.
«Эта история довольна предсказуема в связи с нашим видом деятельности. Мы познакомились в сборной. Мой молодой человек был там уже год, а я пришла на его второй год!
Первая наша встреча произошла на медицинском обследовании, которое проходит перед каждым новым сезоном. Я на нашу первую встречу как-то особого внимания не обратила: встретились и встретились, подумала я тогда. Потом он начал пробовать ухаживать за мной первые три сбора в команде, даже, наверное, не ухаживать, а просто. На тот момент я подумала, что это всё «ну такое...» Но моё мнение было очень ошибочным!
Когда мы поехали на сборы в Беларусь, я там заболела. И знаете, в свой выходной он приехал ко мне с огромным мешком фруктов. Один фрукт я очень хорошо запомнила: арбуз.
В этот момент, как ни странно, я поняла, что вот она, та самая забота. После того как я выздоровела, да и во время того, когда я болела, мы начали общаться, и так всё закрутилось», — написала Жеребятьева в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с Большуновым.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
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