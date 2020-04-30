Чемпион мира по паркуру выложил видео, ставшее вирусным: почти 3 млн просмотров

Швейцарский спортсмен венгерского происхождения Кристиан Хармат, который в 2009 году стал чемпионом мира по паркуру на скорость, выложил в своём аккаунте в социальной сети TikTok видео, ставшее вирусным. Спортсмен показал, как преодолевает высоту при помощи специальной планки, которую держит в своих руках. В конце ролика он упал с высоты более 8 метров. На момент публикации этой новости ролик собрал почти 3 млн просмотров.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Помимо титула чемпиона мира на счету 28-летнего Хармата одна победа и три призовых места на этапах Кубка мира по паркуру, который проходит под эгидой Международной федерации гимнастики. Во всех случаях спортсмен добивался успеха в состязаниях на скорость. Также он трижды занимал второе место в рамках состязаний Ninja Warrior.