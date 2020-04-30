Российские гандболистки в онлайн-формате поддержали детей с онкологическими заболеваниями

Благотворительный фонд “Футболка дарит жизнь” и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой провели для детей и подростков клиники игровое мероприятие с ведущими российскими спортсменами. Мероприятие впервые состоялось в онлайн-формате – к нему смогли присоединиться маленькие пациенты, находящиеся как на стационарном, так и на амбулаторном лечении. Партнёром проекта традиционно выступила фармацевтическая компания “Сервье”.



Фонд дарит детям возможность общения с чемпионами, а также организует для них посещение центральных спортивных событий. После введения режима самоизоляции фонд продолжил свою деятельность в онлайн-формате. Первая встреча в таком виде прошла для детей из Клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой в Санкт-Петербурге.



В онлайн-мероприятии приняли участие представители женского гандбольного клуба ЦСКА: ассистент главного тренера Ольга Акопян, игроки Екатерина Ильина и Дарья Дмитриева. Также к общению с детьми присоединился спортивный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин. После знакомства с героями дети смогли задать им свои вопросы. Также во время встречи все участники выполнили несколько упражнений под руководством спортсменок.



“Нет такой таблетки, которая заменит физическую активность. Важно находить возможность продолжать заниматься по два-три раза в день в зависимости от состояния”, — подчеркнула заведующая отделением восстановительной медицины Алиса Георгиевна Волкова.



“Мне кажется, это очень правильное мероприятие! Всем, особенно сейчас, нужна улыбка и позитивный настрой. Было просто супер, ещё раз спасибо за то, что пригласили, была рада поучаствовать в таком тёплом деле!” — поделилась впечатлениями гандболистка Дарья Дмитриева.