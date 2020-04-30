Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Нурудинов дисквалифицирован за допинг
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновным 27-летнего тяжелоатлета из Узбекистана Руслана Нурудинова в применении допинга. Такое решение было принято судом после перепроверки допинг-проб спортсмена, взятых на Олимпиаде в Лондоне-2012. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
По информации CAS, в анализах спортсмена обнаружен запрещённый препарат туринабол. Дисквалификация 28-летнего Нурудинова отсчитывается с 18 декабря 2018 года и действует до 17 декабря 2020-го.
Нурудинов является олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро-2016. На Олимпиаде в Лондоне он остановился в шаге от медалей, став четвёртым в своей весовой категории. Также Руслан является чемпионом мира и двукратным победителем Азиатских игр.
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