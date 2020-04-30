Клебо: дедушка для меня — главный человек, когда дело касается профессионального прогресса

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо объяснил своё решение вернуться в спринтерскую группу к сезону-2020/2021. Напомним, к сезону-2019/2020 норвежец готовился в дистанционной группе.
«Для меня дедушка — главный человек, когда дело касается моего профессионального прогресса. Он сыграл огромную роль в моих успехах в прошлом и будет продолжать играть её на протяжении ещё многих лет. Самое важное для меня заключается в том, чтобы как можно лучше использовать его знания. Дедушка и Арильд Монсен, наш тренер спринтерской группы, отлично работают вместе.
В спринтерской группе мне больше подходят нагрузки, чем в дистанционной. Я тренировался со спринтерами два года и прибавил как в спринте, так и в гонках на длинной дистанции. В дистанционной группе я пробовал новый подход и не хочу сказать, что это не сработало — но всё-таки предпочту быть со спринтерами. Мне всё ещё хочется стать универсальным лыжником. Надеюсь, мой выбор не повлияет негативно на мои выступления в дистанционных гонках. Ставлю перед собой цель быстро бежать на чемпионате мира и спринт, и дистанцию», — рассказал Клебо в интервью Aftenposten.
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