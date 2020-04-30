«Хочется всех вас обнять и утешить». Алина Кабаева поддержала российских гимнасток

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева обратилась к российским гимнасткам, чтобы поддержать их в непростые времена, связанные с паузой в соревнованиях, вызванной пандемией коронавируса.



«Дорогие мои девчонки, все эти дни я часто думаю о вас. Думаю о том, перед каким большим и трудным испытанием вы оказались. Мне не нужно представлять, из чего складывается жизнь спортсмена, когда всё выстроено в одну напряжённую линию: тренировки, планы, график соревнований. Когда сила, воля и настрой — всё в одном ритме. И вдруг линия рвётся, и ты не знаешь, что делать. И кажется, что от тебя ничего не зависит, и ты ничего не можешь изменить. Господи, как мне хочется всех вас обнять, прижать к себе и утешить. Сказать, что это неправда, что от вас ничего не зависит, потому что испытания не посылаются человеку выше его сил. И в этом огромная надежда, мы должны справиться.



Никогда и никому жизнь не даёт гарантий, что всё будет по плану, поэтому, что бы ни случилось, не бойтесь, не поддавайтесь унынию. Давайте сегодня делать всё, что в наших силах. Искренне, от всей души, и тогда завтрашний день позаботится о том, чтобы у нас всё было хорошо. И не только у нас, но и у наших близких, родных и у нашей Родины, в честь которой мы побеждали и будем побеждать. Люблю, целую, ваша Алина», — заявила Кабаева в специальном обращении, опубликованном в официальном аккаунте Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) в "Инстаграме".