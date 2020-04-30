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Дмитрий Губерниев: допинг — изначально наша вина, надо было меньше жрать

Дмитрий Губерниев: допинг — изначально наша вина, надо было меньше жрать
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Спортивный комментатор Дмитрий Губернев в прямом эфире шоу «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА прокомментировал непрекращающиеся допинговые скандалы, в которые вовлечён российский спорт.

«Допинг — это изначально наша вина, надо было меньше жрать. Я не про государственную систему, это чушь. Мне очень нравится, как мы переосмыслили борьбу с допингом и серьёзно навязали ему борьбу по всем фронтам. Но потом ко всему добавилась эта свистопляска с политикой и событиями», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.

Ранее Дмитрий рассказал, на что, по его мнению, в России должно идти больше всего расходов. «Если не слезем с нефтяной иглы, скоро будем сосать лапу», — заявил он.

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