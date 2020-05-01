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Стали известны имена заместителей министра спорта, попавших под сокращение

Стали известны имена заместителей министра спорта, попавших под сокращение
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Заместители министра спорта Игорь Сидоркевич и Павел Новиков покинут ведомство, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в Минспорта.

Ранее правительство России по указу Михаила Мишустина сократило максимальное число заместителей министра спорта Олега Матыцина до пяти. В настоящее время заместителями Матыцина сейчас являются Игорь Сидоркевич, Павел Новиков, Андрей Сельский, Марина Томилова, Ксения Машкова, Азат Кадыров, Одес Байсултанов.

Сидоркевич — полковник ФСБ и генерал-майор Минобороны России. В 1989 и 1990 годах побеждал на чемпионате мира по самбо. В 1990-м стал обладателем Кубка мира по самбо. Сейчас он является вице-президентом Федерации дзюдо России.

Новиков — действительный государственный советник России первого класса. Стаж его государственной службы превышает 15 лет. Работал в том числе на руководящих должностях в администрации Санкт-Петербурга.

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