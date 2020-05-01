Стали известны имена заместителей министра спорта, попавших под сокращение

Заместители министра спорта Игорь Сидоркевич и Павел Новиков покинут ведомство, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник в Минспорта.
Ранее правительство России по указу Михаила Мишустина сократило максимальное число заместителей министра спорта Олега Матыцина до пяти. В настоящее время заместителями Матыцина сейчас являются Игорь Сидоркевич, Павел Новиков, Андрей Сельский, Марина Томилова, Ксения Машкова, Азат Кадыров, Одес Байсултанов.
Сидоркевич — полковник ФСБ и генерал-майор Минобороны России. В 1989 и 1990 годах побеждал на чемпионате мира по самбо. В 1990-м стал обладателем Кубка мира по самбо. Сейчас он является вице-президентом Федерации дзюдо России.
Новиков — действительный государственный советник России первого класса. Стаж его государственной службы превышает 15 лет. Работал в том числе на руководящих должностях в администрации Санкт-Петербурга.
- 1 мая 2020
-
00:18
-
00:06
- 30 апреля 2020
-
22:33
-
22:29
-
20:08
-
19:49
-
18:37
-
18:09
-
16:55
-
16:22
-
15:33
-
15:05
-
14:37
-
12:33
-
10:38
-
09:17
- 29 апреля 2020
-
22:08
-
21:42
-
21:10
-
20:40
-
18:30
-
16:44
-
14:36
-
14:17
-
10:49
-
08:42
-
01:35
-
00:48
- 28 апреля 2020
-
23:36
-
23:13
-
21:58
-
18:17
-
18:05
-
17:56
-
17:56