«Идеальные изгибы». Солдатова впечатлила подписчиков новым видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео, на котором показывает свою растяжку.
«Немножко эстетики», — написала Солдатова в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Подписчики оценили упражнения российской спортсменки.
«Мягкая женственность», «Такая Грация», «Богиня», «Как перестать пересматривать?», «Совершенство», «Идеальные изгибы», — писали подписчика Солдатовой в комментария.
В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России Зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом.
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