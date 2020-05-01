«Идеальные изгибы». Солдатова впечатлила подписчиков новым видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новое видео, на котором показывает свою растяжку.

«Немножко эстетики», — написала Солдатова в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Подписчики оценили упражнения российской спортсменки.

«Мягкая женственность», «Такая Грация», «Богиня», «Как перестать пересматривать?», «Совершенство», «Идеальные изгибы», — писали подписчика Солдатовой в комментария.

В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России Зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом.