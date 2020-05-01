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«ПСЖ» — чемпион Франции, в Португалии доиграют сезон. Главное к утру

«ПСЖ» — чемпион Франции, в Португалии доиграют сезон. Главное к утру
Другие / Прочие виды спорта 0

1. «Пари Сен-Жермен» признан чемпионом Франции сезона-2019/2020, досрочно завершённого из-за пандемии коронавируса. Парижане посвятили титул медицинским работникам.

2. Чемпионат Португалии будет возобновлён. Рестарт сезона назначен на 30 мая.

3. КХЛ отказалась от идеи повышения потолка зарплат до 1,3 млрд рублей.

4. Большинство клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона.

5. Эксперты ВАДА завершили расследование в отношении 298 российских атлетов.

6. UFC анонсировал виртуальный медиадень перед боем Фергюсон — Гэтжи.

7. The International 2020 по Dota 2 перенесён из-за коронавируса.

8. НБА может начать сезон-2020/2021 в декабре и закончить в июле-августе.

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