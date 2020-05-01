Ганус надеется, что санкции в отношении РУСАДА будут действовать в течение двух Олимпиад

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал итоги расследования Всемирного антидопингового агентства в отношении манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории. Ганус полагает, что теперь лаборатории не удастся в ближайшие годы вернуть аккредитацию.
«Меня беспокоит отсутствие у нас антидопинговой лаборатории. Сейчас, чтобы нам войти в тестирование, мы должны прорабатывать режимы ограничений при перевозке проб за границу. Наша работа ограничена, при этом мы ещё и платим за всё.
Нам нужно восстановить лаборатории, их необходимо в нашей стране иметь три, а не одну. У нас есть на это право, однако сейчас, как я понимаю, аккредитация появится только лет через восемь. Не думаю, что будут какие-то глобальные изменения, вряд ли что-то способно ухудшить нашу репутацию. Хуже не сделаем, а вот улучшить мы можем, поэтому лично я ставлю задачу остаться только на двух Олимпиадах под этими санкциями», — цитирует Гануса ТАСС.
Ранее исполком ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года.
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