Гимнаст Нагорный попытался повторить безумный трюк из интернета. Видео

Трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года российский гимнаст Никита Нагорный показал, как развлекается на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен выложил в своём «инстаграме» видео, в котором можно посмотреть, как он исполнил необычный трюк, подсмотренный в интернете.

«Я не знаю, как он это сделал, но я решил повторить. Ожидание — реальность. Как вам? Кидайте видео, что повторить», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Нагорный, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.