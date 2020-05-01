В России за сутки коронавирусом заразилось 7933 человека, отмечено 96 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7933 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 114 431 человека, из которых выздоровело 13 220. Зафиксировано ещё 96 летальных исходов. За всё время скончалось 1169 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 3561

Московская область — 797

Санкт-Петербург — 349

Свердловская область — 232

Нижегородская область — 179

Республика Дагестан — 164

Калужская область — 121

Ставропольский край — 89

Брянская область — 88

Мурманская область — 86

Ростовская область — 83

Тульская область — 82

Республика Башкортостан — 77

Республика Северная Осетия — 73

Республика Татарстан — 71

Курская область — 66

Краснодарский край — 66

Ярославская область — 64

Тамбовская область — 63

Новосибирская область — 55

Ямало-Ненецкий АО — 51

Оренбургская область — 49

Саратовская область — 49

Красноярский край — 48

Республика Ингушетия — 47

Владимирская область — 46

Карачаево-Черкесская Республика — 46

Ивановская область — 44

Ленинградская область — 44

Пензенская область — 44

Челябинская область — 44

Рязанская область — 43

Кабардино-Балкарская Республика — 43

Волгоградская область — 42

Чувашская Республика — 41

Алтайский край — 41

Республика Калмыкия — 39

Орловская область — 37

Калининградская область — 37

Воронежская область — 36

Липецкая область — 31

Республика Марий Эл — 31

Республика Мордовия — 30

Хабаровский край — 30

Тверская область — 29

Белгородская область — 28

Республика Коми — 28

Приморский край — 27

Смоленская область — 26

Республика Бурятия — 26

Самарская область — 25

Республика Хакасия — 25

Пермский край — 24

Ульяновская область — 23

Республика Саха (Якутия) — 22

Забайкальский край — 20

Чеченская Республика — 19

Астраханская область — 19

Новгородская область — 18

Кировская область — 18

Ханты-Мансийский АО — 18

Иркутская область — 18

Костромская область — 16

Камчатский край — 16

Архангельская область — 15

Вологодская область — 11

Амурская область — 11

Омская область — 10

Удмуртская Республика — 9

Магаданская область — 9

Республика Карелия — 8

Томская область — 8

Тюменская область — 7

Еврейская АО — 7

г. Севастополь — 7

Республика Тыва — 6

Курганская область — 5

Псковская область — 4

Республика Крым — 3

Республика Адыгея — 2

Кемеровская область — 2

Чукотский АО — 2

Ненецкий АО — 1

Республика Алтай — 1

Сахалинская область — 1.