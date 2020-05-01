Дарья Клишина: вся моя жизнь сейчас находится здесь, в Штатах

Серебряный призёр ЧМ-2017 по лёгкой атлетике россиянка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, пообщалась с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма», ответив на некоторые их вопросы. Спортсменку, которая несколько лет назад переехала жить и тренироваться в США, спросили, планирует ли она вернуться в Россию.

«На данный момент не планирую, так как вся моя жизнь сейчас находится здесь, в Штатах. В ближайшие пару лет я планирую выступать, так что в Штатах. Почему Атланта? Это был не мой выбор, здесь живёт мой тренер.

Где буду жить? В ближайшие годы буду жить в США, а потом буду думать по завершении карьеры.

Везде есть свои плюсы и минусы. Моя жизнь сложилась так, что в 2013 году я переехала в Штаты, о чём не жалею. Что-то мне в их культуре нравится, что-то нет. В целом ничего против не имею. Я выступала и буду выступать за Россию», — ответила Клишина.

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