Ляйсан Утяшева села на шпагат на столе в вечернем платье. Видео
Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры стала телеведущей и комментатором, опубликовала видео в своём «инстаграме», в котором можно посмотреть, как она села на шпагат на столе в элегантном вечернем платье.
«Ситуация: разметало по кухне. Сегодня только котлеты...» — подписала она видео, добавив к этому шуточный рецепт приготовления котлет.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002.
Ранее Утяшева опубликовала видео приготовления рыбы.
«Немного нашей «домашки». Ляйсан Утяшева опубликовала видео приготовления рыбы
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