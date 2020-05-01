Ляйсан Утяшева села на шпагат на столе в вечернем платье. Видео

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная победительница российских и международных соревнований Ляйсан Утяшева, которая после завершения карьеры стала телеведущей и комментатором, опубликовала видео в своём «инстаграме», в котором можно посмотреть, как она села на шпагат на столе в элегантном вечернем платье.

«Ситуация: разметало по кухне. Сегодня только котлеты...» — подписала она видео, добавив к этому шуточный рецепт приготовления котлет.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Утяшева — двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002.

Ранее Утяшева опубликовала видео приготовления рыбы.