«Самая красивая спортсменка». Болельщики отреагировали на фото Дарьи Клишиной
Серебряный призёр ЧМ-2017 по лёгкой атлетике россиянка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, опубликовала в «Инстаграме» яркое фото, которое оценили её подписчики. В подписи к фотографии спортсменка поздравила всех с праздником 1 Мая.
«Всех с майскими праздниками! Хорошей погоды, прекрасного настроения и любви», — написала Клишина под фотографией.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Вот какие комментарии оставили пользователи.
«Просто потрясающая! Самая красивая спортсменка».
«Вау, потрясающе».
«Какая красотка, вау».
«Ты прекрасна».
Ранее Клишина, проживающая в США, пообщалась с болельщиками, ответив на вопрос, не планирует ли она возвращаться в Россию.
Дарья Клишина: вся моя жизнь сейчас находится здесь, в Штатах
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