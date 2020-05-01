«Самая красивая спортсменка». Болельщики отреагировали на фото Дарьи Клишиной

Серебряный призёр ЧМ-2017 по лёгкой атлетике россиянка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, опубликовала в «Инстаграме» яркое фото, которое оценили её подписчики. В подписи к фотографии спортсменка поздравила всех с праздником 1 Мая.

«Всех с майскими праздниками! Хорошей погоды, прекрасного настроения и любви», — написала Клишина под фотографией.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Вот какие комментарии оставили пользователи.

«Просто потрясающая! Самая красивая спортсменка».

«Вау, потрясающе».

«Какая красотка, вау».

«Ты прекрасна».

Ранее Клишина, проживающая в США, пообщалась с болельщиками, ответив на вопрос, не планирует ли она возвращаться в Россию.