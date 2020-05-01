Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Самая красивая спортсменка». Болельщики отреагировали на фото Дарьи Клишиной

«Самая красивая спортсменка». Болельщики отреагиро
«Самая красивая спортсменка». Болельщики отреагировали на фото Дарьи Клишиной
Другие / Лёгкая атлетика 0

Серебряный призёр ЧМ-2017 по лёгкой атлетике россиянка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, опубликовала в «Инстаграме» яркое фото, которое оценили её подписчики. В подписи к фотографии спортсменка поздравила всех с праздником 1 Мая.

«Всех с майскими праздниками! Хорошей погоды, прекрасного настроения и любви», — написала Клишина под фотографией.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Вот какие комментарии оставили пользователи.

«Просто потрясающая! Самая красивая спортсменка».
«Вау, потрясающе».
«Какая красотка, вау».
«Ты прекрасна».

Ранее Клишина, проживающая в США, пообщалась с болельщиками, ответив на вопрос, не планирует ли она возвращаться в Россию.

Дарья Клишина: вся моя жизнь сейчас находится здесь, в Штатах
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020