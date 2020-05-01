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Шишкина — о решении МОК по ОИ-2020: хотела бы путешествовать во времени, но не такой ценой

Шишкина — о решении МОК по ОИ-2020: хотела бы путешествовать во времени, но не такой ценой
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина порассуждала на тему переноса Олимпиады в Токио на 2021 год.

«Штааааа?!!! Недавно Олимпийские игры перенесли на 2021 год, но при этом они будут называться Токио-2020. Как вам? Прикольно, не правда ли? Кто хотел возвращаться в прошлое? Отвечу: «Я!» Да, я хотела обладать такой суперспособностью, чтобы можно было путешествовать во времени, но не такой же ценой, в конце концов.

А сегодня читаю в новостях о том, что возможна и отмена Игр вовсе. Штаааа??? Ну как так-то?

Глава японского оргкомитета Ёсиро Мори заявил, что если миру не удастся справиться с эпидемией коронавируса к 2021 году, то Олимпийские игры переносить не будут, их просто отменят.

При этом член Международного олимпийского комитета (МОК) из Австралии Джон Коатес не согласен с тем, что Олимпиаду в Токио в 2021 году нельзя будет провести, если не появится вакцина от коронавируса.

А вы что думаете? Будет Олимпиада в Токио? Есть тут те, кто видит будущее?» — написала Шишкина в своём «инстаграме».

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