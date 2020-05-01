Чудинов: в российским санном спорте появились новые лидеры

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов подвёл итоги завершившегося сезона. Его подопечные, в первой сезон под его руководством, выдали лучший результат в истории России — на чемпионате мира они завоевали пять из семи разыгрывавшихся золотых медалей.
«Если глобально смотреть по медальному зачёту и плану, то мы его перевыполнили. Но если говорить по персоналиям, то некоторые наши ведущие спортсмены, такие как Семён Павличенко и Татьяна Иванова, рассчитывали на более высокие места. Но у нас получилось так, что в команде появились новые лидеры, как, например, выигравшая два золота на чемпионате мира Екатерина Катникова.
И очень хорошо выступили двухместные экипажи, от которых мы, честно говоря, не ожидали такого резкого прорыва.
Конечно, в целом я доволен сезоном, но были и моменты, которые хотелось бы улучшить. Редко так бывает, что всё получается, как и задумывалось. Спорт и интересен своей непредсказуемостью. А в целом я, конечно, очень рад результатам выступления команды. Можно оценить на пять с плюсом», — цитирует Чудинова «Р-Спорт».
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