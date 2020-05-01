Чемпионат России по тяжёлой атлетике перенесён

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил о переносе национального чемпионата по причине пандемии коронавируса.



«У нас уже давно определено место проведения — Грозный. По точным датам мы определимся, как только у нас будет понимание сроков выхода с изоляции и когда ребята начнут тренироваться. Сейчас мы запланировали на сентябрь, но подтверждение будет уже после праздников», — цитирует Агапитова ТАСС.



Изначально проведение чемпионата России было запланировано на 22-29 июня. В середине апреля исполком Европейской федерации тяжёлой атлетики принял решение о повторном переносе континентального первенства 2020 года, которое будет принимать Москва. Турнир должен пройти с 31 октября по 8 ноября.