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Чемпионат России по тяжёлой атлетике перенесён

Чемпионат России по тяжёлой атлетике перенесён
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил о переносе национального чемпионата по причине пандемии коронавируса.

«У нас уже давно определено место проведения — Грозный. По точным датам мы определимся, как только у нас будет понимание сроков выхода с изоляции и когда ребята начнут тренироваться. Сейчас мы запланировали на сентябрь, но подтверждение будет уже после праздников», — цитирует Агапитова ТАСС.

Изначально проведение чемпионата России было запланировано на 22-29 июня. В середине апреля исполком Европейской федерации тяжёлой атлетики принял решение о повторном переносе континентального первенства 2020 года, которое будет принимать Москва. Турнир должен пройти с 31 октября по 8 ноября.

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