Дворкович: шахматы уникальны тем, что онлайн в них можно играть почти так же, как и вживую

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович прокомментировал появление большого количества онлайн-турниров в период пандемии коронавируса.
«Шахматная жизнь должна продолжаться, несмотря ни на какие сложности и ограничения. И шахматы в этом роде уникальны тем, что в них можно играть онлайн почти точно так же, как вживую, в отличие от большинства других видов спорта, которые требуют перехода на реальные спортивные площадки. Конечно, есть и минусы: частично теряются или существенно меняются психологическая и эмоциональная составляющие, поскольку уходит то напряжение, которое человек испытывает, оказавшись лицом к лицу с соперником. Появляются определённые риски с использованием компьютерных подсказок, и это пока что влияет на возможность организации официальных чемпионатов мира онлайн.
Пока мы только тестируем систему контроля и видим определённые риски. Но тем не менее это остаётся шахматной игрой во всём её многообразии. Всё, что происходит на досках, — очень интересно и захватывающе. А видеодополнение, то есть возможность видеть участников на экранах, также даёт возможность почувствовать напряжение их мыслей, видеть, как гроссмейстеры себя ведут.
Считаю, что это очень интересный вид шахмат, который будет стремительно расти в ближайшее время и даст импульс развития всему шахматному движению. Мы видим, как всё большее число людей в разных странах присоединяются к игре, всё большее число крупнейших мировых изданий включают в свою повестку новости из шахматного мира», — цитирует Дворковича ТАСС.
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