«Упс, я сделал это снова». Клебо намекнул на очередной перелом пальца

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, по всей видимости, во второй раз за три месяца сломал палец руки.
«Упс, я сделал это снова», — так норвежец подписал фото, на котором его мизинец и безымянный палец зафиксированы специальной стяжкой.
Фото доступно в "инстаграме" Клебо.
В начале февраля Йоханнес уже ломал палец, из-за чего был вынужден пропустить несколько этапов Кубка мира. Тогда Клебо получил травму курьёзно — по его рассказам, он сломал палец, ударив по игровому автомат.
Пропуск Йоханнесом ряда важнейших гонок позволило россиянину Александру Большунову нарастить своё преимущество в общем зачёте Кубка мира и, как следствие, выиграть «Большой хрустальный глобус».
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