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«Упс, я сделал это снова». Клебо намекнул на очередной перелом пальца

«Упс, я сделал это снова». Клебо намекнул на очередной перелом пальца
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, по всей видимости, во второй раз за три месяца сломал палец руки.

«Упс, я сделал это снова», — так норвежец подписал фото, на котором его мизинец и безымянный палец зафиксированы специальной стяжкой.

Фото доступно в "инстаграме" Клебо.

В начале февраля Йоханнес уже ломал палец, из-за чего был вынужден пропустить несколько этапов Кубка мира. Тогда Клебо получил травму курьёзно — по его рассказам, он сломал палец, ударив по игровому автомат.

Пропуск Йоханнесом ряда важнейших гонок позволило россиянину Александру Большунову нарастить своё преимущество в общем зачёте Кубка мира и, как следствие, выиграть «Большой хрустальный глобус».

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