Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Накамура обыграл Каруану и стал первым финалистом Magnus Carlsen Invitational

Накамура обыграл Каруану и стал первым финалистом Magnus Carlsen Invitational
Другие / Шахматы 0

Завершился первый полуфинальный матч матного супертурнира Magnus Carlsen Invitational, проходящего в режиме онлайн. По итогам шести партий американец Хакару Накамура обыграл соотечественника Фабиано Каруану — 4:2.

Второй финалист определится завтра, 2 мая в матче чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена и представителя Китая Дина Лижэня. Финал соревнований пройдёт 3 мая.

Напомним, крупный онлайн-турнир организован самим Карлсеном. Начиная с 18 апреля гроссмейстеры борятся друг с другом на призовой фонд в размере $ 250 тыс. — победитель получит $ 70 тыс.

На начальном этапе соревнований участники сыграли друг с другом в один круг — таким образом определились полуфиналисты Magnus Carlsen Invitational.

Шахматы. Магнус Карлсен Инвитейшнл. 2020
1/2 финала. Хикару Накамура - Фабиано Каруана
01 мая 2020, пятница. 17:00 МСК
Хикару Накамура
Окончено
4:2
Фабиано Каруана
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020