Накамура обыграл Каруану и стал первым финалистом Magnus Carlsen Invitational

Завершился первый полуфинальный матч матного супертурнира Magnus Carlsen Invitational, проходящего в режиме онлайн. По итогам шести партий американец Хакару Накамура обыграл соотечественника Фабиано Каруану — 4:2.



Второй финалист определится завтра, 2 мая в матче чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена и представителя Китая Дина Лижэня. Финал соревнований пройдёт 3 мая.



Напомним, крупный онлайн-турнир организован самим Карлсеном. Начиная с 18 апреля гроссмейстеры борятся друг с другом на призовой фонд в размере $ 250 тыс. — победитель получит $ 70 тыс.



На начальном этапе соревнований участники сыграли друг с другом в один круг — таким образом определились полуфиналисты Magnus Carlsen Invitational.