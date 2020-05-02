Матыцин считает, что может потребоваться изменение модели проведения соревнований

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о восстановлении индустрии спорта после пандемии коронавируса. По мнению Матыцина, на возвращение к начальному состоянию потребуется время.
«Посмотрите, что происходит с профессиональными клубами, это серьёзная история, и ясного выхода из этой ситуации я пока не вижу. В значительной мере профессиональный спорт был завязан и на государственном финансировании, и на поддержке партнёров бизнеса, а он сейчас тоже серьёзно пострадал. Поэтому, повторю, потребуется время и возможное изменение модели проведения соревнований, переформатирование всей политики.
Вопрос оплаты труда тренеров и спортсменов в профессиональных клубах решает их руководство — мы не имеем возможности это регламентировать. Но, наверное, они пострадают — весь бизнес и организация деятельность профессиональных клубов сейчас в значительной зоне риска», — цитирует Матыцина ТАСС.
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