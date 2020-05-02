Министр спорта РФ: жду справедливого решения CAS по делу РУСАДА

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ждёт справедливого решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который рассматривает дело между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). 9 декабря 2019 года исполком ВАДА на четыре года отстранил Россию от международных соревнований за фальсификацию данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Жду справедливого решения CAS. Особенно в нынешней ситуации, когда на людях лежит двойная ответственность в принятии решений, потому что от этого зависит судьба мирового спорта и олимпийского движения в целом. Россия — очень важный партнёр международного олимпийского движения. Надеюсь на объективное мнение судей и вынесение справедливого решения.

Конечно, мы надеемся, что страна будет выступать под флагом, что наши спортсмены будут выступать в национальной форме, будет звучать наш гимн. В то же время какое бы решение ни было принято, мы должны быть готовы к действиям, адекватным этим решениям. Мы будем продолжать активно взаимодействовать с ОКР, который участвует в судебном процессе в CAS, а также с международными федерациями, и надеемся, что будет найден выход из этой ситуации», — цитирует Матыцина РИА «Новости».