Крамник: будущее — за онлайн-шахматами. Главное, исключить риск читерства

Российский гроссмейстер Владимир Крамник предположил, что в будущем турниры по шахматам всё чаще будут проходить в онлайн-формате. В настоящее время Крамник и другие российские шахматисты участвуют в благотворительном онлайн-турнире, направленном на сбор средств для врачей.
«Возможно ли появление онлайн-турниров, которые будут котироваться наряду с общепризнанными соревнованиями? Это возможно при соблюдении определённых условий, будущее — за онлайн-шахматами. Главное, исключить риск компьютерных подсказок, читерства. Иначе сложно будет соблюсти устав ФИДЕ, где сказано, что должен быть чёткий антикомпьютерный контроль. Года три назад я написал концепцию, как это можно сделать. А не так давно мы общались на эту тему с самой великой шахматисткой в истории- Юдит Полгар. Она слово в слово повторила мои мысли. Так что, думаю, что эту идею вполне можно опробовать.
Плюс организовать онлайн-турниры гораздо дешевле и быстрее. Собрать лучших шахматистов мира на такой старт можно в течение одного дня. Это большое преимущество. Понятно, что традиционные супертурниры в Вейк-ан-Зее или Дортмунде по-прежнему будут играть вживую. Но в целом может увеличиться количество турниров, два этих направления способны очень гармонично сосуществовать», — цитируют Крамника «Известия».
- 2 мая 2020
-
10:09
-
09:40
-
09:33
- 1 мая 2020
-
23:52
-
20:00
-
19:21
-
18:42
-
17:48
-
17:20
-
15:47
-
15:27
-
14:15
-
11:39
-
11:35
-
10:37
-
09:18
-
09:16
-
08:30
-
04:32
-
00:18
-
00:06
- 30 апреля 2020
-
22:33
-
22:29
-
20:08
-
19:49
-
18:37
-
18:09
-
16:55
-
16:22
-
15:33
-
15:05
-
14:37
-
12:33
-
10:38
-
09:17