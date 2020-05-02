Крамник: будущее — за онлайн-шахматами. Главное, исключить риск читерства

Российский гроссмейстер Владимир Крамник предположил, что в будущем турниры по шахматам всё чаще будут проходить в онлайн-формате. В настоящее время Крамник и другие российские шахматисты участвуют в благотворительном онлайн-турнире, направленном на сбор средств для врачей.

«Возможно ли появление онлайн-турниров, которые будут котироваться наряду с общепризнанными соревнованиями? Это возможно при соблюдении определённых условий, будущее — за онлайн-шахматами. Главное, исключить риск компьютерных подсказок, читерства. Иначе сложно будет соблюсти устав ФИДЕ, где сказано, что должен быть чёткий антикомпьютерный контроль. Года три назад я написал концепцию, как это можно сделать. А не так давно мы общались на эту тему с самой великой шахматисткой в истории- Юдит Полгар. Она слово в слово повторила мои мысли. Так что, думаю, что эту идею вполне можно опробовать.

Плюс организовать онлайн-турниры гораздо дешевле и быстрее. Собрать лучших шахматистов мира на такой старт можно в течение одного дня. Это большое преимущество. Понятно, что традиционные супертурниры в Вейк-ан-Зее или Дортмунде по-прежнему будут играть вживую. Но в целом может увеличиться количество турниров, два этих направления способны очень гармонично сосуществовать», — цитируют Крамника «Известия».