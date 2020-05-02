В России коронавирусом за сутки заболело почти 10 тысяч человек

В России число новых заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки
составило 9623 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших
составляет 124 054 человека, из которых выздоровело 15 013. Скончалось 1222 человека.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 5358
Московская область — 807
Санкт-Петербург — 323
Нижегородская область — 320
Мурманская область — 143
Республика Дагестан — 109
Рязанская область — 98
Республика Башкортостан — 92
Тульская область — 88
Республика Северная Осетия — 85
Свердловская область — 81
Ростовская область — 80
Краснодарский край — 79
Брянская область — 73
Курская область — 69
Республика Татарстан — 66
Ярославская область — 64
Владимирская область — 60
Калужская область — 59
Тамбовскаая область — 54
Красноярский край — 50
Чувашская Республика — 49
Саратовская область — 48
Тверская область — 46
Ленинградская область — 46
Волгоградская область — 46
Республика Ингушетия — 45
Кабардино-Балкария — 45
Смоленская область — 44
Калининградская область — 43
Ямало-Ненецкий АО — 43
Новосибирская область — 43
Самарская область — 41
Республика Мордовия — 37
Белгородская область — 36
Воронежская область — 36
Липецкая область — 35
Республика Саха (Якутия) — 34
Пензенская область — 33
Орловская область — 32
Кировская область — 32
Пермский край — 32
Ульяновская область — 32
Ивановская область — 31
Республика Марий Эл — 31
Челябинская область — 30
Хабаровский край — 29
Республика Бурятия — 28
Алтайский край — 28
Астраханская область — 27
Архангельская область — 25
Новгородская область — 25
Ставропольский край — 25
Приморский край — 25
Псковская область — 24
Республика Калмыкия — 23
Оренбургская область — 22
Чеченская Республика — 21
Забайкальский край — 21
Тюменская область — 16
Вологодская область — 15
Костромская область — 14
Карачаево-Черкессия — 14
Кемеровская область — 14
Ханты-Мансийский АО — 9
Республика Хакасия — 9
Омская область — 9
Республика Крым — 8
Республика Карелия — 7
Республика Коми — 7
Удмуртская Республика — 7
Иркутская область — 7
Томская область — 5
Амурская область — 5
Камчатский край — 5
Курганская область — 4
Магаданская область — 4
Республика Адыгея — 3
Еврейская АО — 3
Чукотский АО — 3
Республика Алтай — 2
Республика Тыва — 1
г. Севастополь — 1.
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