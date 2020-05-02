В России коронавирусом за сутки заболело почти 10 тысяч человек

В России число новых заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки

составило 9623 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших

составляет 124 054 человека, из которых выздоровело 15 013. Скончалось 1222 человека.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 5358

Московская область — 807

Санкт-Петербург — 323

Нижегородская область — 320

Мурманская область — 143

Республика Дагестан — 109

Рязанская область — 98

Республика Башкортостан — 92

Тульская область — 88

Республика Северная Осетия — 85

Свердловская область — 81

Ростовская область — 80

Краснодарский край — 79

Брянская область — 73

Курская область — 69

Республика Татарстан — 66

Ярославская область — 64

Владимирская область — 60

Калужская область — 59

Тамбовскаая область — 54

Красноярский край — 50

Чувашская Республика — 49

Саратовская область — 48

Тверская область — 46

Ленинградская область — 46

Волгоградская область — 46

Республика Ингушетия — 45

Кабардино-Балкария — 45

Смоленская область — 44

Калининградская область — 43

Ямало-Ненецкий АО — 43

Новосибирская область — 43

Самарская область — 41

Республика Мордовия — 37

Белгородская область — 36

Воронежская область — 36

Липецкая область — 35

Республика Саха (Якутия) — 34

Пензенская область — 33

Орловская область — 32

Кировская область — 32

Пермский край — 32

Ульяновская область — 32

Ивановская область — 31

Республика Марий Эл — 31

Челябинская область — 30

Хабаровский край — 29

Республика Бурятия — 28

Алтайский край — 28

Астраханская область — 27

Архангельская область — 25

Новгородская область — 25

Ставропольский край — 25

Приморский край — 25

Псковская область — 24

Республика Калмыкия — 23

Оренбургская область — 22

Чеченская Республика — 21

Забайкальский край — 21

Тюменская область — 16

Вологодская область — 15

Костромская область — 14

Карачаево-Черкессия — 14

Кемеровская область — 14

Ханты-Мансийский АО — 9

Республика Хакасия — 9

Омская область — 9

Республика Крым — 8

Республика Карелия — 7

Республика Коми — 7

Удмуртская Республика — 7

Иркутская область — 7

Томская область — 5

Амурская область — 5

Камчатский край — 5

Курганская область — 4

Магаданская область — 4

Республика Адыгея — 3

Еврейская АО — 3

Чукотский АО — 3

Республика Алтай — 2

Республика Тыва — 1

г. Севастополь — 1.