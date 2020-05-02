Президент ВФЛА: мы готовы выплатить штрафы, но нам необходимы гарантии восстановления прав

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал о процессе восстановления организации в правах. По мнению Юрченко, ВФЛА ещё предстоит проделать большой путь, а также провести серьёзные переговоры с главой Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьяном Коу.

«Некоторое время назад мы закончили достаточно серьёзную работу по формированию комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, это большой шаг для нас. Всемирная легкоатлетическая ассоциация была проинформирована о сделанном, сейчас мы ждём назначения в состав комиссии международных экспертов. Параллельно, конечно, ведём обсуждение стратегии выхода из кризиса, намечаем пути взаимодействия с WA, ищем финансовые возможности для выплаты штрафа, назначенного нам согласно решению совета World Athletics. Есть понимание того, что нас ждут очень серьёзные переговоры с главой WA. ВФЛА необходимо выходить из кризиса и ставить точку в бесконечной истории с восстановлением федерации.

Мы готовы перезапустить работу федерации, перевернуть страницу, связанную с допинговым прошлым наших легкоатлетов, выплатить штрафы, которые стали следствием прошлых ошибок. Но нам необходимо гарантированное восстановление федерации в правах со стороны WA, с нашей же стороны — готовность войти в состав мировой легкоатлетической семьи с обновлённой федерацией. Это два направления работы: не только добиться соглашения с WA о восстановлении, но и войти в её состав федерацией с новыми смыслами и имиджем», — приводит слова Юрченко пресс-служба ВФЛА.