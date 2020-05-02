Клебо рассказал, как во второй раз за месяц повредил палец

Норвежский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Йохананнес Клебо раскрыл подробности травмы пальца на руке. Ранее норвежец опубликовал в «Инстаграме» фото с перемотанным пальцем. Ранее он уже ломал его.
«Мне не посчастливилось получить травму, когда пробовал новый вид спорта — баскетбол. Пока не известно, насколько серьёзна травма. Более подробная информация будет известна в течение недели», — цитирует 23-летнего Клебо Aftenposten.no.
В начале февраля Йоханнес уже ломал палец, из-за чего был вынужден пропустить несколько этапов Кубка мира. Тогда Клебо получил курьёзную травму — по его рассказам, он сломал палец, ударив по игровому автомату.
Пропуск Йоханнесом ряда важнейших гонок позволило россиянину Александру Большунову нарастить преимущество в общем зачёте Кубка мира и выиграть «Большой хрустальный глобус».
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