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Клебо рассказал, как во второй раз за месяц повредил палец

Клебо рассказал, как во второй раз за месяц повредил палец
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник трёхкратный олимпийский чемпион Йохананнес Клебо раскрыл подробности травмы пальца на руке. Ранее норвежец опубликовал в «Инстаграме» фото с перемотанным пальцем. Ранее он уже ломал его.

«Мне не посчастливилось получить травму, когда пробовал новый вид спорта — баскетбол. Пока не известно, насколько серьёзна травма. Более подробная информация будет известна в течение недели», — цитирует 23-летнего Клебо Aftenposten.no.

В начале февраля Йоханнес уже ломал палец, из-за чего был вынужден пропустить несколько этапов Кубка мира. Тогда Клебо получил курьёзную травму — по его рассказам, он сломал палец, ударив по игровому автомату.

Пропуск Йоханнесом ряда важнейших гонок позволило россиянину Александру Большунову нарастить преимущество в общем зачёте Кубка мира и выиграть «Большой хрустальный глобус».

«Упс, я сделал это снова». Клебо показал травмированный палец
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