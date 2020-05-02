«Мода «весна-лето-2020». Ефимова создала яркий образ с помощью медицинской маски

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в «Инстаграме». Спортсменка выложила фото в голубой медицинской маске, которая отлично сочетается с джинсовой курткой и глазами Ефимовой.

«Мода весна-лето-2020», — подписала запись Ефимова.

Юлия Ефимова

28-летняя Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех советских и российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

Спортсменка находится на карантине в США. Из-за карантинных мер спортсменам приходится тренироваться индивидуально.

Также посмотрите видео, как Ефимова отжалась 10 раз в бикини.