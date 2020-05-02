Олег Матыцин: госфинансирование спорта сохранится

Министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что государство будет и дальше финансировать спортивные госучреждения, несмотря на сложную экономическую ситуацию, возникшую из-за пандемии коронавируса.

«Госфинансирование сохранится, деятельность госучреждений, безусловно, продлится и на федеральном, и на региональном уровне. Риски будут минимизированы, наши тренеры и спортсмены будут защищены.

Минспорт будет продолжать финансировать централизованные спортивные соревнования, учебно-тренировочные сборы, зарплаты спортсменам и тренерам. Но в целом, конечно, сфера очень пострадала, и в дальнейшем это будет как-то сказываться», — цитирует Матыцина ТАСС.

Из-за пандемии коронавируса во всём мире отменили крупные соревнования. Российские спортсмены в настоящее время не могут тренироваться на базах.