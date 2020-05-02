Запрет на проведение соревнований по настольному теннису продлён до конца июля

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) объявила о продлении приостановки сезона как минимум до конца июля. Решение связано с пандемией коронавируса.

Пресс-служба организации сообщила о постоянном мониторинге ситуации. При этом в ITTF выразили надежду, что соревнования можно будет проводить в августе.

До сих пор не известно, состоится ли командный чемпионат мира. Он был запланирован на конец марта, турнир должен пройти в Пусане (Южная Корея). В дальнейшем его перенесли на 27 сентября — 4 октября. Теперь итоговая судьба соревнований решится в июне.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.