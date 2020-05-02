Гимнастка Солдатова попозировала в обтягивающем костюме. Видео
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» новое видео. Спортсменка облачилась в новый обтягивающий брючный костюм брусничного цвета и попросила подписчиков оценить обновку. Облегающий костюм выгодно подчеркнул все изгибы стройной фигуры Солдатовой.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Александра Солдатова, как и большинство спортсменов, пребывает на карантине, введение которого вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано 124 054 случая заражения коронавирусом. Выздоровело 15 013 человек. Зафиксировано 1222 летальных исхода.
Александра Солдатова показала великолепную растяжку, катаясь на самокате
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