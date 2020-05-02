Рэпер Баста проведёт онлайн-тренировку с регбистами ЦСКА

Знаменитый рэпер Василий Вакуленко (Баста) вместе с профессиональными регбистами проведёт утреннюю онлайн-зарядку в рамках проекта «Мама, папа, я — регбийная семья!».

Прямая трансляция начнётся во вторник, 5 мая, в 11:00 на личной странице музыканта в «Инстаграме», насчитывающей более 3,6 млн подписчиков. Соведущими тренировки выступят игроки сборной России и регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и Кристина Середина.

К звёздной зарядке присоединятся многие медийные персоны. Со вступительным словом к зрителям обратится глава Федерации регби России Игорь Артемьев. Участие уже подтвердили четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и актёр Игорь Огурцов, известный по сериалам «Молодёжка», «Закон каменных джунглей» и «Школа».

Коллаборацией с Бастой регби-клуб ЦСКА отметит месяц проекта «Мама, папа, я – регбийная семья». Начиная с 5 апреля каждый день в 11:00 красно-синие выкладывают на все свои страницы в социальных сетях свежие ролики с домашними зарядками. Утренние тренировки проводят, а иногда даже снимают профессиональные игроки мужской и женской команд РК ЦСКА, взрослые, детские и военные тренеры, друзья клуба.

За первый месяц совокупная аудитория проекта в Сети составила более 150 тысяч человек. Президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин заявил, что в ежедневном формате выпуски зарядок будут выпускаться клубом вплоть до снятия режима самоизоляции.