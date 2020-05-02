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Александра Солдатова попросила перестать задавать вопросы о молодом человеке

Александра Солдатова попросила перестать задавать вопросы о молодом человеке
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» ответила на вопрос о молодом человеке и попросила подписчиков больше не задавать подобных вопросов, так как не хочет выставлять на показ личную жизнь.

«Есть ли молодой человек? Очень много аналогичных вопросов. Мне интересно, зачем вам эта информация. Любопытство? У каждого своя позиция по поводу показа личной жизни на публику (в соцсети), вот и у меня есть своя. Никогда не выставляла и не собираюсь (или суперредко). Выражение «счастье любит тишину» полностью описывает моё положение в личной жизни. Поэтому, пожалуйста, хватит задавать мне похожие вопросы», — написала Солдатова.

Фото: «Инстаграм» Александры Солдатовой

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