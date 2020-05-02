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Карлсен обыграл Дин Лижэня и вышел в финал онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational

Карлсен обыграл Дин Лижэня и вышел в финал онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational
Другие / Шахматы 0

Завершился второй полуфинальный матч шахматного супертурнира Magnus Carlsen Invitational, проходящего в режиме онлайн. По итогам четырёх партий действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл представителя Китая Дина Лижэня со счётом 2,5:1,5. Первая партия завершилась вничью, вторую выиграл китайский гроссмейстер, в оставшихся двух победу одержал Карлсен.

Накануне в первом полуфинале американец Хакару Накамура со счётом 4:2 обыграл соотечественника Фабиано Каруану. Финал соревнований между Накамурой и Карлсеном пройдёт в воскресенье, 3 мая.

Напомним, крупный онлайн-турнир организован Карлсеном. Начиная с 18 апреля гроссмейстеры борются за призовой фонд в размере $ 250 тысяч. Победитель получит $ 70 тысяч.

На начальном этапе соревнований восемь участников сыграли в один круг, чтобы определить полуфиналистов Magnus Carlsen Invitational.

Шахматы. Магнус Карлсен Инвитейшнл. 2020
1/2 финала. Дин Лижэнь - Магнус Карлсен
02 мая 2020, суббота. 17:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
1.5:2.5
Магнус Карлсен
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