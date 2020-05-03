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АПЛ могут доиграть в Австралии, Скабелка возглавил «Локомотив». Главное к утру

АПЛ могут доиграть в Австралии, Скабелка возглавил «Локомотив». Главное к утру
Другие / Прочие виды спорта 0

1. Сезон АПЛ может быть доигран в Австралии.

2. Скабелка подписал контракт с ярославским «Локомотивом» на три года.

3. Суд отклонил иск женской сборной США по футболу о неравной оплате труда.

4. Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Халк не исключил возвращения в Европу или Бразилию.

5. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду на скорое возобновление сезона в чемпионате страны по футболу.

6. Гарет Бэйл признался, что заинтересован в выступлении в MLS.

7. НБА потребуется почти три месяца, чтобы завершить сезон-2019/2020.

8. В США 8 мая начнётся теннисный турнир с Анисимовой, Берреттини и Сандгреном.

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