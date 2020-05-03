АПЛ могут доиграть в Австралии, Скабелка возглавил «Локомотив». Главное к утру
1. Сезон АПЛ может быть доигран в Австралии.
2. Скабелка подписал контракт с ярославским «Локомотивом» на три года.
3. Суд отклонил иск женской сборной США по футболу о неравной оплате труда.
4. Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Халк не исключил возвращения в Европу или Бразилию.
5. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду на скорое возобновление сезона в чемпионате страны по футболу.
6. Гарет Бэйл признался, что заинтересован в выступлении в MLS.
7. НБА потребуется почти три месяца, чтобы завершить сезон-2019/2020.
8. В США 8 мая начнётся теннисный турнир с Анисимовой, Берреттини и Сандгреном.
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