Заслуженный тренер СССР Солодов скончался в возрасте 85 лет

Заслуженный тренер СССР по лёгкой атлетике Геннадий Степанович Солодов ушёл из жизни на 86-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Его преждевременный уход — невосполнимая потеря для отечественной лёгкой атлетики», — сообщает пресс-служба ВФЛА.
Уроженец Чебоксар, специализировавшийся на спортивной ходьбе, — участник двух Олимпиад (1960, 1964), мастер спорта СССР международного класса.
С 1976 года жил в Сочи, затем переехал в Рудный (Казахстан). В 1999 году переехал с семьей в Чебоксары и начал работать старшим тренером в республиканской школе спортивной ходьбы.
Наиболее известными спортсменами среди его воспитанников являются Евгений Евсюков (бронзовый призёр чемпионата мира — 1083) и Александр Яргунькин (чемпион России — 2014).
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