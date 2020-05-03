Верняев — о военном конфликте в Донбассе: что бы я ни сказал, всё будет не так

Украинский гимнаст олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро — 2016, чемпион мира — 2014 Олег Верняев ответил на вопрос о причинах начала конфликта на востоке Украины. Спортсмен — уроженец Донецка.



«Мне нечего сказать, честно. Не буду ничего говорить, столько всего наслушался по этой теме, что не буду ничего говорить. Тут что ни скажешь, всё будет не так. Просто очень жаль, что не могу взять и поехать в Донецк.



Жаль, что много людей от этого страдает, страна страдает, это жаль. Понял ли я, какой ответ на этот вопрос? Возможно, да», — заявил Верняев в интервью YouTube-каналу «INTERSPORT Україна».

Стоит отметить, что украинские пользователи прохладно восприняли ответ Верняева.