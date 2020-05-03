В России за сутки коронавирусом заразилось 10 633 человека, отмечено 58 летальных исходов

В России за сутки число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 10 633 человека, сообщает "стопкоронавирус.рф". В настоящий момент общее число заболевших составляет 134 687 человек, из них выздоровело 16 639. Зафиксировано ещё 58 летальных исходов. За всё время скончалось 1280 человек.



Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:



Москва — 5948

Московская область — 822

Санкт-Петербург — 295

Нижегородская область — 252

Мурманская область — 238

Республика Дагестан — 136

Кабардино-Балкарская Республика — 90

Республика Башкортостан — 87

Брянская область — 86

Самарская область — 85

Тульская область — 83

Краснодарский край — 82

Ярославская область — 76

Астраханская область — 76

Свердловская область — 75

Ростовская область — 72

Калужская область — 71

Республика Татарстан — 71

Республика Северная Осетия — 69

Орловская область — 68

Курская область — 67

Челябинская область — 63

Ленинградская область — 62

Тамбовская область — 60

Владимирская область — 55

Рязанская область — 55

Ставропольский край — 55

Чувашская Республика — 55

Тверская область — 51

Республика Ингушетия — 51

Ямало-Ненецкий АО — 51

Новосибирская область — 51

Саратовская область — 50

Алтайский край — 47

Республика Мордовия — 43

Волгоградская область — 42

Кировская область — 42

Калининградская область — 41

Республика Марий Эл — 40

Липецкая область — 39

Пермский край — 39

Приморский край — 39

Ульяновская область — 38

Воронежская область — 37

Тюменская область — 37

Белгородская область — 35

Ханты-Мансийский АО — 35

Хабаровский край — 34

Пензенская область — 31

Республика Бурятия — 30

Республика Калмыкия — 29

Чеченская Республика — 28

Оренбургская область — 28

Удмуртская Республика — 27

Новгородская область — 26

Камчатский край — 25

Ивановская область — 22

Архангельская область — 22

Республика Коми — 20

Вологодская область — 20

Иркутская область — 20

Республика Саха (Якутия) — 19

Псковская область — 18

Карачаево-Черкесская Республика — 18

Красноярский край — 17

Томская область — 17

Костромская область — 12

Забайкальский край — 12

Ненецкий АО — 11

Кемеровская область — 11

Омская область — 11

Республика Адыгея — 10

Смоленская область — 9

Еврейская АО — 9

Амурская область — 7

Республика Хакасия — 6

Республика Карелия — 4

Республика Крым — 4

Республика Тыва — 3

г. Севастополь — 3

Курганская область — 2

Магаданская область — 2

Сахалинская область — 2

Республика Алтай — 1

Чукотский АО — 1.