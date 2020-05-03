Скончался первый в истории олимпийский чемпион по бобслею из Канады

Бывший канадский бобслеист олимпийский чемпион Инсбрука-1964 Дуглас Энакин скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается в официальном "твиттере" Зала славы канадского спорта, членом которого являлся Энакин.



Стоит отметить, что четвёрка Энакина стала первой, которой удалось принести Канаде золотую олимпийскую медаль в бобслее. Успех канадцев в Инсбруке удивил всю бобслейную общественность, поскольку у страны не было даже санно-бобслейной трассы, а спортсмены тренировались в крайне неблагоприятных условиях Лейк-Плэсида (США).



На международной арене Дуглас представлял страну вплоть до 1967 года. За спортивные достижения занесён в Канадский спортивный зал славы и Канадский олимпийский зал славы. По окончании карьеры в течение девятнадцати лет работал тренером по физической подготовке в колледже имени Джона Эбботта, позже открыл собственный магазин по продаже спортивного инвентаря.