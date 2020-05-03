«О боги, вот это ноги». Подписчики впечатлились новым фото Солдатовой в лосинах

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова порадовала своих подписчиков в "Инстаграме" новой фотографией.



Девушка опубликовала снимок в обтягивающих лосинах и кожанке. Особое внимание привлекли ноги спортсменки.



«Скажи мне, что на тебе не сидит», — написала одна из подписчиц.



«О боги, вот это ноги», — комментарий другого подписчика.

«Ну и ноги! Мотивация для всех девочек», — пишет другая девушка, подписанная на Александру.

«Мисс Совершенство!» — поражается красотой гимнастки её фанат мужского пола.

Интересно, что южнокорейская гимнастка Сон Ён Чжэ оставила комментарий на русском языке: «Класс».

Александра Солдатова, как и большинство спортсменов, пребывает на карантине, введение которого вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в России зарегистрировано 134 678 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 16 639 человек. Зафиксировано 1280 летальных исходов.

Александра Солдатова попросила перестать задавать вопросы о молодом человеке