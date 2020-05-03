Легкоатлетка Сидорова побила рекорд гольфиста Макилроя в упражнении «шагающая планка»

Чемпионка мира по прыжкам с шестом российская легкоатлетка Анжелика Сидорова присоединилась к «Домашнему кубку». Сидорова приняла вызов от ирландского гольфиста Рори Макилроя и выполнила упражнение «шагающая планка». Для выполнения упражнения нужно встать в положение «планка» и менять упор – с локтей на ладони и обратно. Анжелика за 45 секунд повторила упражнение 31 раз, тогда как Макилрой лишь 22 раза.

«Упражнение мне досталось не из лёгких. Мой результат 31. Кто больше?» — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».

«Попробую посоревноваться с легендарным гольфистом Рори Макилроем в упражнении «шагающая планка». Надеюсь, продержусь эти 45 секунд», — говорит Анжелика перед выполнением упражнения.

Видео можно посмотреть на странице Анжелики Сидоровой в «Инстаграме».