Врач сборной России по велоспорту Яблуновский: ВАДА — это своеобразный бизнес

Спортивный врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский признался, что считает Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) своеобразным бизнесом.

«ВАДА сейчас вообще ничего не делает. Они отменили все допинговые тестирования. А потом проверять на коронавирус, это не их функция… Ну ВАДА – это что? Организация, которая работает за деньги. Все профессиональные команды, федерации, платят ВАДА определённые взносы, в том числе и на проведение всех этих исследований. Наверное, если будут деньги, они с удовольствием будут их окучивать. Будут делать всё, что угодно. Были бы деньги. Это же не общественная организация, это, я так понимаю, своеобразный бизнес», — приводит слова Яблуновского «Комсомольская правда».