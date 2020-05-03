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Врач сборной России по велоспорту Яблуновский: ВАДА — это своеобразный бизнес

Врач сборной России по велоспорту Яблуновский: ВАДА — это своеобразный бизнес
Другие / Велоспорт 0

Спортивный врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский признался, что считает Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) своеобразным бизнесом.

«ВАДА сейчас вообще ничего не делает. Они отменили все допинговые тестирования. А потом проверять на коронавирус, это не их функция… Ну ВАДА – это что? Организация, которая работает за деньги. Все профессиональные команды, федерации, платят ВАДА определённые взносы, в том числе и на проведение всех этих исследований. Наверное, если будут деньги, они с удовольствием будут их окучивать. Будут делать всё, что угодно. Были бы деньги. Это же не общественная организация, это, я так понимаю, своеобразный бизнес», — приводит слова Яблуновского «Комсомольская правда».

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