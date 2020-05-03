Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу на онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational. В финале по итогам четырёх партий Карлсен победил американца Хикару Накамуру со счётом 2,5-1,5. Первая и третья партии остались за Карлсеном, вторая – за Накамурой, четвёртая завершилась вничью.
В соревновании принимали участие восемь шахматистов, в том числе россиянин Ян Непомнящий, который не сумел пробиться в полуфинал. В итоге он занял пятое место. В полуфиналах Накамура победил соотечественника Фабиано Каруану, а Карлсен — китайца Дин Лижэня.
По итогам турнира Карлсен стал обладателем главного приза в размере $ 70 тыс. Накамуре как финалисту достались $ 45 тыс. Призовой фонд турнира, организованного Карлсеном, составил $ 250 тыс.
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