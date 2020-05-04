«Как вы это делаете?» Алла Шишкина — о возвращении в спорт после рождения ребёнка

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию россиянка Алла Шишкина порассуждала на тему возвращения в профессиональный спорт после рождения ребёнка.
«Как вы это делаете?
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Я очень уважаю тех девушек-спортсменок, которые вернулись в большой спорт после рождения ребёнка.
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Не могу представить, насколько это тяжело физически и морально. Мало того что нужно вернуться в прежнюю форму, тренироваться, так ведь и забот прибавляется выше крыши. Как мне кажется, сброс лишнего веса после родов — это самое лёгкое на этом пути.
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Морально тоже непросто. Ты не можешь посвятить всю себя ребёнку, т.к. надо идти на тренировку. А если приходится улететь на продолжительные сборы, например на месяц, и видеть своего малыша лишь по видеосвязи… Сердце разрывается даже у меня, когда вижу такое со стороны.
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Сейчас я сижу дома с мужем и двумя котами и постоянно что-то делаю. Убираюсь, разбираю вещи, мою, стираю, тренируюсь, занимаюсь своим „инстаграмом“, смотрю фильмы, читаю. И всё равно многого не успеваю.
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Мамочки и особенно мамочки-спортсменки, поделитесь секретом, как вы всё успеваете и главное, как вы это выдерживаете?» — написала Шишкина.
Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Аллы Шишкиной.
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