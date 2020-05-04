В России за сутки коронавирусом заразился 10 581 человек, отмечено 76 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 10 581 человека, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 145 268 человека, из которых выздоровело 18 095. Зафиксировано ещё 76 летальных исходов. За всё время скончалось 1356 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 5795

Московская область — 803

Санкт-Петербург — 317

Мурманская область — 280

Республика Дагестан — 160

Нижегородская область — 157

Кабардино-Балкарская Республика — 105

Ямало-Ненецкий АО — 104

Брянская область — 102

Краснодарский край — 96

Республика Татарстан — 86

Ростовская область — 85

Калужская область — 81

Оренбургская область — 81

Республика Башкортостан — 80

Ярославская область — 79

Республика Северная Осетия — 79

Тульская область — 75

Саратовская область — 74

Курская область — 69

Владимирская область — 66

Тюменская область — 66

Чувашская Республика — 64

Рязанская область — 61

Новосибирская область — 61

Самарская область — 60

Ленинградская область — 59

Республика Мордовия — 59

Ставропольский край — 57

Тамбовская область — 53

Республика Ингушетия — 53

Свердловская область — 53

Приморский край — 53

Челябинская область — 51

Республика Марий Эл — 49

Калининградская область — 45

Липецкая область — 43

Удмуртская Республика — 43

Волгоградская область — 42

Красноярский край — 42

Архангельская область — 39

Хабаровский край — 39

Республика Калмыкия — 38

Алтайский край — 36

Пермский край — 35

Воронежская область — 34

Омская область — 34

Кировская область — 33

Белгородская область — 31

Забайкальский край — 31

Чеченская Республика — 30

Республика Хакасия — 30

Ивановская область — 29

Ульяновская область — 29

Республика Саха (Якутия) — 29

Камчатский край — 28

Пензенская область — 27

Иркутская область — 27

Новгородская область — 24

Орловская область — 19

Тверская область — 19

Ханты-Мансийский АО — 18

Республика Бурятия — 18

Астраханская область — 17

Костромская область — 13

Кемеровская область — 13

Смоленская область — 12

Карачаево-Черкесская Республика — 11

Томская область — 9

Республика Адыгея — 7

Республика Коми — 6

Амурская область — 5

Республика Карелия — 4

Вологодская область — 4

Республика Тыва — 4

Ненецкий АО — 2

Сахалинская область — 2

Еврейская АО — 2

г. Севастополь — 2

Псковская область — 1

Курганская область — 1

Республика Крым — 1.