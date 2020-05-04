Гимнастка Солдатова показала потрясающую растяжку на улице. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как она выполняет растяжку. Спортсменка вышла на улицу и продемонстрировала растяжку у столба, после чего поделилась замедленным видео упражнения.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.