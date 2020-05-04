Гимнастка Солдатова показала потрясающую растяжку на улице. Видео
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как она выполняет растяжку. Спортсменка вышла на улицу и продемонстрировала растяжку у столба, после чего поделилась замедленным видео упражнения.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В настоящее время Солдатова, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, из-за этого с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Гимнастка Солдатова показала, как принимает ванну. Видео
Читайте также
- 4 мая 2020
-
16:12
-
14:40
-
14:39
-
12:24
-
10:58
-
10:43
-
10:21
-
10:15
-
09:40
- 3 мая 2020
-
22:11
-
21:44
-
20:11
-
17:45
-
17:31
-
13:54
-
13:36
-
11:43
-
11:12
-
10:20
-
10:02
-
09:42
-
08:31
- 2 мая 2020
-
20:42
-
20:00
-
18:33
-
17:30
-
16:54
-
16:41
-
15:37
-
14:39
-
14:10
-
13:31
-
13:21
-
12:55
-
12:14
Партнерский контент