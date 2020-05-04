Конькобежка Сохрякова выложила новое фото в купальнике

Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала в своём «инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как она выглядит в купальнике.
Фото: https://www.instagram.com/sohryakovalena/?hl=ru
Напомним, Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой Анной Черновой застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.
Ранее Сохрякова показала фото, на котором можно посмотреть, как она выглядит в откровенном бикини.
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