Конькобежка Сохрякова выложила новое фото в купальнике

Российская конькобежка Елена Сохрякова опубликовала в своём «инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как она выглядит в купальнике.

Напомним, Сохрякова приобрела широкую известность после того, как вместе с другой российской конькобежкой Анной Черновой застряла на индонезийском острове Бали. Спортсменки на протяжении некоторого времени не могли покинуть остров из-за отсутствия подходящих авиарейсов, но в конце концов всё же вылетели из Индонезии и вернулись на родину.

Ранее Сохрякова показала фото, на котором можно посмотреть, как она выглядит в откровенном бикини.

Также посмотрите видео, как бывшая пятая ракетка мира французская теннисистка Эжени Бушар сняла футболку в центре Парижа.